Какими будут цены на газ и электроэнергию с 1 апреля в Украине

Как изменятся цены на газ и свет с 1 апреля

Все мы знаем, как важно знать об изменениях тарифов на коммунальные услуги. Ведь это оказывает значительное влияние на наш бюджет. Что нас ожидает после завершения отопительного сезона?

Пока тарифы на коммунальные услуги для населения не изменятся. Однако после завершения отопительного сезона возможны удорожания. Следите за новостями, чтобы быть в курсе последних изменений, пишет today.ua.

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Электроэнергия:

Для населения тариф на электроэнергию зафиксирован до конца апреля.

После этого чиновники будут рассматривать возможность его пересмотра.

Сейчас цена за кВт-час составляет 2,64 грн.

Газ:

Большинство украинцев получают газ от Нафтогаза по цене 7,96 грн/куб.м.

У других поставщиков цены могут варьироваться от 7,70 до 9,99 грн/куб.м.

Действие годовых тарифов на газ истекает в мае, поэтому ожидается подорожание.

Глава Нафтогаза заявил, что нынешние цены не являются экономически обоснованными.

Вода:

Информация о подорожании воды в 2024 году появлялась неоднократно.

Ожидается, что цены вырастут в два этапа.

Однако окончательного решения по этому вопросу еще нет.

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