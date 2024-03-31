Якими будуть ціни на газ та електроенергію з 1 квітня в Україні
Всі ми знаємо, як важливо знати про зміни в тарифах на комунальні послуги. Адже це значно впливає на наш бюджет. Що ж нас чекає після завершення опалювального сезону?
Поки що тарифи на комунальні послуги для населення не зміняться. Однак після завершення опалювального сезону можливі подорожчання. Слідкуйте за новинами, щоб бути в курсі останніх змін, пише today.ua.
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Електроенергія:
- Для населення тариф на електроенергію зафіксовано до кінця квітня.
- Після цього чиновники розглядатимуть можливість його перегляду.
- Зараз ціна за кВт-годину становить 2,64 грн.
Газ:
- Більшість українців отримує газ від Нафтогазу за ціною 7,96 грн/куб.м.
- У інших постачальників ціни можуть варіюватися від 7,70 грн до 9,99 грн/куб.м.
- Дія річних тарифів на газ закінчується у травні, тому очікується подорожчання.
- Глава Нафтогазу заявив, що нинішні ціни не є економічно обґрунтованими.
Вода:
- Інформація про подорожчання води у 2024 році з'являлася неодноразово.
- Очікується, що ціни зростуть у два етапи.
- Проте остаточного рішення з цього питання ще немає.
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