Какими льготами от государства могут пользоваться члены семьи УБД: полный перечень

Участвующие в боевых действиях украинские военные имеют право на статус участника боевых действий (УБД). После получения им предоставляются государственные льготы и привилегии. Эти льготы также частично распространяются на членов их семей.

Кто из родственников имеет право на льготы УБД

Стоит отметить, что статус члена семьи участника боевых действий не предоставляется всем родственникам автоматически. Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, членами семьи числятся только определенные лица. Бюджетный кодекс (ст. 51) уточняет, что на льготы могут претендовать:

нетрудоспособные родители или один из них;

жена или муж;

дети младше 18 лет.

Также право на пособие имеют совершеннолетние дети, если они:

не состоят в браке;

имеют инвалидность с детства I или II группы;

имеют инвалидность I группы, полученную во взрослом возрасте.

Льготы предоставляются и ухаживающим за участником боевых действий с инвалидностью, если последний не женат. Также государство поддерживает лиц, являющихся опекунами военных со статусом УБД.

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Коммунальные льготы для семей УБД

Закон предусматривает 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг для супруги (или мужа) военного. Это касается:

квартплаты;

электроэнергии;

газоснабжение;

других видов коммунальных услуг.

Если в семье УБД проживают только нетрудоспособные лица, скидка также составляет 75% на газ, при этом учитывается удвоенная отапливаемая площадь.

В случае если дом не имеет централизованного отопления, такая же скидка действует на твердое или жидкое топливо.

Льготы для детей участников боевых действий

Дети УБД могут пользоваться рядом образовательных и социальных преимуществ:

внеочередное зачисление в детсады и школы;

бесплатное или частичное обучение в ВУЗах;

льготные кредиты на получение образования;

стипендии;

льготное или бесплатное проживание в общежитиях;

бесплатные учебники и доступ в интернет в учебных заведениях;

возможность оздоровления в санаториях и детских лагерях за счет государства.

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