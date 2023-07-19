Какое косметическое средство поможет легко удалить засор из забитой раковины

Засор труб в ванной комнате, в частности от волос, может стать неприятной проблемой. Но, согласно исследованию издания Express, появился интересный и остроумный лайфхак, который может помочь справиться с этой ситуацией.

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Любители различных бытовых уловок проверили и одобрили способ прочистки засорения волосами с помощью обычного косметического средства – крема для депиляции. Как известно, его главное предназначение – удаление нежелательных волос на коже, но что мешает ему справиться с похожей задачей в трубе?

Принцип действия заключается в применении крема для депиляции в сорную раковину. Рекомендуется выдавить от половины до целого тюбика крема в зависимости от степени засорения и оставить его на час. После этого трубу нужно тщательно промыть горячей водой.

Важно отметить, что такой метод может занять некоторое время, но любители чистых лайфхаков рекомендуют использовать этот метод для профилактики засоров. При этом они отмечают безопасность крема для труб. Из-за того, что крем не наносит вред коже, они предполагают, что и материал, из которого изготовлена труба, не пострадает.

Кроме этого лайфхака, пользователи соцсетей предоставили еще несколько популярных методов домашней прочистки труб, таких как соединение соды с белым уксусом, использование соли, а также сантехнического троса. Однако в случае сильного засорения советуют обращаться к специальным средствам, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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