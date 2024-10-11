Какое наказание ждет военнообязанных, не оформивших военный билет

В Украине каждый человек, подлежащий воинской обязанности, должен быть зарегистрирован в военном учете и иметь соответствующий документ. Одним из таких документов есть военный билет. Чтобы получить или обновить свои данные, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Пренебрежение этим требованием считается нарушением правил военного учета.

Юристы Бесплатной юридической помощи объяснили, какие последствия могут быть для военнообязанных украинцев, которые до сих пор не получили военный билет.

Когда необходимо получить военный билет

Важно понимать, что получение военного билета – это обязанность гражданина, а не его право. Украинцы должны явиться в ТЦК для оформления этого документа в следующих случаях:

Достижение призывного возраста; Завершение обучения на военной кафедре.

Последствия отсутствия военного билета

Избежание получения военного билета (например, во избежание мобилизации или уточнения учетных данных) может привести к административной ответственности в соответствии со статьей 210-1 КУоАП.

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Для призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрены штрафы от 3400 до 5100 грн, а за повторное нарушение в течение года - от 5100 до 8500 грн. В период военного положения эти суммы растут до 17 000 – 25 500 грн.

Такие санкции применяются также за другие нарушения, включая:

Неявку в ТЦК по повестке;

отказ от прохождения медицинской комиссии;

Несвоевременное обновление военно-учетных данных.

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", все граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полиции.

Отсутствие документа или отказ его предъявить прямое нарушение требований. За это лицо могут задержать представители полиции и привлечь к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.

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