Какое средство легко удалит следы клея от скотча и наклейок на стекле.

Как отмыть стекло от наклеек и скотча

Мытье окон может стать настоящим испытанием для родителей, когда их дети оставляют на стекле наклейки, которые трудно удалить. Также скотч оставляет стойкие следы на окнах, что очень неловко. Но есть один любопытный лайфхак, который поможет вам легко справиться с этими проблемами.

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С помощью антисептика для рук или геля для рук с подобным эффектом можно легко удалить наклейки и следы скотча со стеклянных поверхностей. Дезинфицирующее средство для рук содержит спирт, помогающий растворять клей.

Чтобы удалить наклейку, достаточно втереть антисептик в нее, оставить на несколько минут, а затем соскоблить материал в считанные секунды.

Этот метод мойки окон очень эффективен и не требует от вас больших усилий. Более того, дезинфицирующее средство можно легко обнаружить в любом доме. Итак, если у вас есть проблемы с наклейками на окнах или следами скотча, воспользуйтесь этим полезным лайфхаком и сделайте мойку окон легким и приятным процессом.

Напомним, ранее мы писали об еще одном лайфхаке, который поможет отмыть скотч от стекла.

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