Какого цвета должен быть кошелек, чтобы привлечь в жизнь владельца деньги и удачу: гороскоп

Многие люди хотели бы стать любимчиками удачи, чтобы все получалось само собой, а доходы только радовали. Однако реальность часто становится поводом для грусти, хотя и есть шанс исправить ситуацию.

По словам астрологов, привлечь в жизнь богатство и удачу поможет "правильный" цвет кошелька. И у каждого знака зодиака он свой.

Овны легко зарабатывают деньги, но так же легко их и тратят. Их идеальный цвет кошелька – красный. Но если уроженцы знака хотят стать сдержаннее в плане использования бюджета и накопить средства – лимонный или розовый.

Тельцы должны обратить внимание на зеленый кошелек – это обеспечит им стабильный доход. Запрещенный цвет – желтый, приведет к разорению.

Близнецы редко становятся богачами, поскольку материальные блага для них не на первом месте. Однако денежный поток в их жизнь поможет привлечь желтый кошелек.

Раки считаются самыми бережливыми, они не потратят лишней копейки. Белый или красный кошелек поможет им в стремлении обеспечить себе и семье финансовую стабильность.

Львы обожают роскошь, ведь ними руководит Солнце. Они могут много зарабатывать, но так же легко тратят деньги. Кошелек золотого цвета может помочь в накоплении богатства. Синий, напротив, будет способствовать "утечке" денег.

Девы всегда тщательно планируют свой бюджет, но чтобы привлечь в жизнь финансовую удачу, стоит обратить внимание на синий кошелек. Зеленый, желтый и красный – запрещенные для них, поскольку приведут к убыткам.

Весам приходится много трудиться, чтобы заработать приличную сумму, поэтому они знают цену деньгам. Счастливый цвет кошелька для них – белый. Светло-голубой и зеленый также будут хороши. Черный может принести несчастье.

Скорпиону нужен энергичный цвет, чтобы работать и зарабатывать. Лучший выбор для них – красный, оранжевый или темно-коричневый кошелек. Зеленый привлечет в жизнь проблемы.

Стрельцы легко привлекают богатство в свою жизнь, но не заботится о материальных вещах, они ищут острых ощущений. Цвет кошелька, который поможет им достичь финансовых целей, – оранжевый и насыщенно-желтый. Хаки и фиолетовый принесут неудачу.

Козероги привыкли все планировать на шаг вперед, спонтанные покупки – это совсем не о них. Идеальный кошелек для этого знака зодиака должен быть цвета хаки или коричневого. Запрещенные цвета – красный и золотой.

Водолеи очень творческие личности, которые в жизни могут пойти совершенно разными путями: это может привести их как к богатству, так и к бедности. Деньги к ним будет притягивать кошелек светло-голубого цвета. Неудачи может принести кошелек черного или коричневого цвета.

Рыбы чрезвычайно чувствительны. Счастливый цвет кошелька для них оранжевый, желтый и розовый. Запрещенные – черный и бордовый.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.