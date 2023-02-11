Какой автомобиль подходит вам по знаку зодиака: гороскоп

Выбор автомобиля является очень ответственным процессом, ведь важно не прогадать как с ценой, так и его особенностями. Если одни любят мощные и динамичные машины, то другим по душе компактные модели.

По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Узнайте, какое авто подходит вам!

Для Овнов главное в машине – мощный двигатель. Уроженцы знака отлично разбираются во всех тонкостях авто, поэтому им подойдут Subaru Impreza WRX, Impreza Sport Wagon, Toyota Selica, Honda S2000, Chevrolet Corvette Z06.

Тельцы много времени проводят в пути, но гонять на максимальных скоростях им не по душе. Они мастера на все руки и могут сами чинить свое авто. Им подойдут автомобили Opel, Volvo, Toyota, Subaru, Mitsubishi.

Близнецы – хорошие водители, которые могут даже работать в такси. Они сохраняют спокойствие в сложных ситуациях и легко предотвращают аварийные ситуации. Лучшие авто для них – Audi, Ford, Kia Cerato 1, VW Polo. Близнецам, которые могут позволить себе роскошную машину, подойдут Lexus, Bentley, Rolls Royce.

Для Раков машина – это их второй дом, они очень заботятся о своем авто и не забывают о плановых техосмотрах. Для них важно, чтобы все было в порядке. При выборе авто их беспокоит, чтобы багажник был вместительным. Ракам подойдут авто Nissan и BMW.

Машина Львов должна быть мощной и скоростной – Nissan, Chevrolet, Hyundai, Ford Fiesta, Skoda Octavia. Также неплохим выбором станут Alfa Romeo и Fiat.

Для Дев важно, чтобы автомобиль обладал большим функционалом и убедительными техническими параметрами. Например, Infiniti FX, BMW I серии.

Весы ценят авто за эстетичный вид и вместительность. Лучший выбор для них – Honda Legend, Mitsubishi Lancer, Nissan Qashqai. Стоит обратить внимание и на Mercedes, BMW, Alfa Romeo.

Скорпионы больше всего ценят скорость, им важно знать, что их авто все под силу. Им нужно обратить внимание на авто BMW, Mercedes, Honda Legend, Honda Jazz, Lexus, Opel. С Ford могут возникнуть проблемы.

Для Весов, которые любят нарушать правила, хотя и ищут баланса в жизни, лучшим выбором станет Porches 911. Но также подойдут Chevrolet Aveo, Renault Latitude, Skoda Superb или Fiat Croma Kombi.

Настоящие дальнобойщики рождаются под знаком Стрельца. Они обожают авто и с радостью учат водить других. Им стоит обратить внимание на Renault Megane, BMW, Ford Focus, Fiat Doblo.

Козероги разбивают свои машины чаще, чем другие знаки зодиака. Они не слишком надежные водители. Тем не менее, лучшим выбором для них станут Mitsubishi и Toyota Land Cruiser.

Водолеев интересуют различные технологические новинки, однако они могут много знать об автомобилях в целом, но почти ничего о своей машине. Кроме того, они никогда сами не ремонтируют авто. Им подойдут BMW, Honda, Volvo.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.