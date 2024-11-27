Какой будет минимальная пенсия в 2025 году: ответ ПФУ

Пенсионная система Украины в следующем году сохраняет определенную стабильность, несмотря на сложные экономические условия. Государственный бюджет предусматривает неизменность социальных выплат до 2028 года, что вызывает неоднозначные ожидания среди пенсионеров.

Сейчас минимальная пенсия составляет 2361 гривну, минимальная зарплата – 8000 гривен, а прожиточный минимум – 2920 гривен. Несмотря на общую финансовую статику, эксперты прогнозируют частичную индексацию пенсий.

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По оценкам специалистов Института демографии и социальных исследований, в марте 2025 ожидается повышение пенсионных выплат примерно на 10-12%. Однако реальное ощущение этого повышения будет минимальным, особенно для пенсионеров с небольшими выплатами.

Принципиальные изменения коснутся условий выхода на пенсию. Страховой стаж будет дифференцироваться в зависимости от возраста пенсионера. Для выхода на пенсию в 60 лет понадобится минимум 32 года стажа, в 63 года – от 22 до 32 лет, а в 65 лет – по крайней мере 22 года.

Важной рекомендацией для будущих пенсионеров есть возможность увеличения денежной помощи путем отсрочки выхода на заслуженный отдых. Чем позже человек оформит пенсию, тем более ощутимой будет разница в размере выплат.

Напомним, мы уже писали, когда учителя могут выйти на пенсию.

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