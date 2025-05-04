Какой будет пенсия при 35 годах стажа и зарплате в 10 000 грн
Уровень пенсионных выплат зависит от ряда факторов, среди которых ключевую роль играют размер заработной платы и продолжительность трудового стажа. В то же время, важным аспектом является и возраст, в котором лицо решает выйти на заслуженный отдых.
Сегодня граждане Украины могут выходить на пенсию в возрасте 60, 63 или 65 лет. Об этом сообщает "24 Канал".
В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 35 лет трудового стажа. В случае если заработная плата составляет 10 тысяч гривен, размер пенсии будет примерно 3 800 гривен.
При аналогичных условиях, но при выходе на пенсию в 63-летнем возрасте, размер выплат будет выше – примерно 4500 гривен.
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В случае, если человек завершил трудовую деятельность в 65 лет, имея 35 лет страхового стажа и заработную плату на уровне 10 тысяч гривен, его размер пенсии составит примерно 5 000 гривен.
Отметим, что все приведенные расчеты произведены с помощью пенсионного калькулятора.
Раньше мы рассказывали, какой категории пенсионеров пересчитают пенсию.
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