Какой долг за воду и теплоснабжение гарантирует отключение услуг

С начала 2024 года в Украине вступили в силу новые правила, касающиеся должников за коммунальные услуги. Коммунальные предприятия получили право прекращать предоставление услуг потребителям, имеющим значительную задолженность.

На примере КП "Прилукитепловодоснабжения" можно увидеть, как реализуется это право: предприятие отключает услуги в квартирах, где задолженность превышает 20 тысяч гривен. Однако технические особенности многоквартирных домов позволяют отключать только водоснабжение и канализацию, поскольку отключение отопления может повлиять на других жителей. Об этом говорится в материале " Общественного ".

Для восстановления водоснабжения и водоотведения потребителям необходимо полностью погасить задолженность и дополнительно уплатить 2500 гривен за повторное подключение.

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Во избежание отключения и дополнительных расходов потребителям предлагается заключить договор о реструктуризации долга. Такой шаг не только позволит платить задолженность по частям, но и сохранит возможность оформления субсидии.

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