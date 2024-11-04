Какой категории украинцев уменьшат пенсию: ответ главы бюджетного совета

В рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2025 год рассматривается существенная корректировка системы надбавок для пенсионеров-чернобыльцев. По информации от председателя бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Подласой, планируется пересмотреть условия получения ежемесячной доплаты в размере 2361 гривны.

Новая редакция бюджета предусматривает более жесткие критерии получения этой надбавки. Право на дополнительные выплаты сохранят только неработающие пенсионеры, постоянно проживавшие или работавшие в зоне обязательного или добровольного отселения в течение определенного периода – с момента аварии 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

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Особенно важным изменением станет прекращение выплат для тех пенсионеров, которые покинули зону после аварии, а затем вернулись. Такие граждане, согласно новым правилам, лишатся права на получение дополнительной денежной помощи.

Эти нововведения могут стать частью масштабного пересмотра системы социальных выплат в рамках будущего бюджета страны.

Напомним, "Нефтегаз" призвал пользователей провести срочную проверку газовых котлов.

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