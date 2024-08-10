Какой налог должны уплатить собственники земли в 2024 году

Налог на землю является обязательным взносом в казну Украины, который обязаны платить собственники земельных участков. Этот налог также распространяется на постоянных землепользователей. Об этом пишет 24 tv.ua.

Актуальные ставки налогообложения

Следует отметить, что налоговые обязательства по земельным участкам возлагаются как на физических, так и на юридических лиц. Размер налоговой ставки определяется местными органами самоуправления по месту регистрации земельного участка.

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Для земельных участков, прошедших нормативную денежную оценку, установлены следующие максимальные ставки налога:

* общая ставка не превышает 3% от нормативной денежной оценки;

* для земель общего пользования – до 1% от их нормативной денежной оценки;

* Для сельскохозяйственных угодий – от 0,3% до 1% их нормативной денежной оценки;

* Для лесных земель – не более 0,1% их нормативной денежной оценки.

В случае когда земельные участки находятся за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, но не прошли нормативную денежную оценку, применяются следующие ставки:

* общая ставка не превышает 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;

* Для сельскохозяйственных угодий – от 0,3% до 5% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;

* Для лесных земель – не более 0,1% нормативной денежной оценки площади пашни по области.

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