Какой штраф грозит за несвоевременное обновление паспорта

Для каждого гражданина Украины паспорт является основным документом, удостоверяющим личность. Изменения в законодательстве и необходимость обновления информации требуют периодического переоформления паспортов. Давайте рассмотрим более подробно, когда и как нужно обновлять паспорт, какие виды паспортов существуют и какие последствия может иметь несвоевременная замена документа. Об этом пишет Znaj.ua.

Виды паспортов и их срок действия:

Паспорт-книжечка: Нет установленного срока действия, но фото в нем нужно обновлять в возрасте 25 и 45 лет.

Нет установленного срока действия, но фото в нем нужно обновлять в возрасте 25 и 45 лет. ID-карта: Имеет четко определенный срок действия: 4 года для лиц от 14 до 18 лет и 10 лет для лиц старше 18 лет.

Почему важно своевременно обновлять паспорт?

Недействительный документ: Несвоевременная замена паспорта делает его недействительным, что может создать проблемы при совершении различных операций (покупка билетов, оформление документов и т.п.).

Несвоевременная замена паспорта делает его недействительным, что может создать проблемы при совершении различных операций (покупка билетов, оформление документов и т.п.). Административная ответственность: За использование недействительного документа предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

За использование недействительного документа предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Удобство использования: ID-карта является более современным и удобным документом, содержащим электронный носитель информации.

Когда нужно заменить паспорт?

Истек срок действия: Для ID-карт.

Для ID-карт. Фотографии: Для паспортов-книжечек в возрасте 25 и 45 лет.

Для паспортов-книжечек в возрасте 25 и 45 лет. Изменение персональных данных: Фамилии, имени, отчества.

Фамилии, имени, отчества. Утрата или повреждение документа.

Куда обращаться за оформлением паспорта?

Для оформления, замены или получения нового паспорта необходимо обратиться в один из следующих органов:

Подразделение Государственной миграционной службы Украины.

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Паспортный сервис.

Процедура оформления паспорта:

Обращение в избранный орган. Представление необходимых документов (паспорт, идентификационный код, фото и т.п.). Уплата государственной пошлины. Получение готового паспорта в установленные сроки.

Сроки изготовления паспорта:

Обычное оформление: до 20 рабочих дней.

до 20 рабочих дней. Срочное оформление: до 10 рабочих дней (за дополнительную плату).

Стоимость услуги:

Обычное оформление: 504 гривны.

504 гривны. Срочное оформление: 874 гривны.

Напомним, мы уже писали, ВПЛ Киевщины могут получить денежную помощь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!