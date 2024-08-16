Какой штраф грозит за несвоевременное обновление паспорта
Для каждого гражданина Украины паспорт является основным документом, удостоверяющим личность. Изменения в законодательстве и необходимость обновления информации требуют периодического переоформления паспортов. Давайте рассмотрим более подробно, когда и как нужно обновлять паспорт, какие виды паспортов существуют и какие последствия может иметь несвоевременная замена документа. Об этом пишет Znaj.ua.
Виды паспортов и их срок действия:
- Паспорт-книжечка: Нет установленного срока действия, но фото в нем нужно обновлять в возрасте 25 и 45 лет.
- ID-карта: Имеет четко определенный срок действия: 4 года для лиц от 14 до 18 лет и 10 лет для лиц старше 18 лет.
Почему важно своевременно обновлять паспорт?
- Недействительный документ: Несвоевременная замена паспорта делает его недействительным, что может создать проблемы при совершении различных операций (покупка билетов, оформление документов и т.п.).
- Административная ответственность: За использование недействительного документа предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
- Удобство использования: ID-карта является более современным и удобным документом, содержащим электронный носитель информации.
Когда нужно заменить паспорт?
- Истек срок действия: Для ID-карт.
- Фотографии: Для паспортов-книжечек в возрасте 25 и 45 лет.
- Изменение персональных данных: Фамилии, имени, отчества.
- Утрата или повреждение документа.
Куда обращаться за оформлением паспорта?
Для оформления, замены или получения нового паспорта необходимо обратиться в один из следующих органов:
- Подразделение Государственной миграционной службы Украины.
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
- Паспортный сервис.
Процедура оформления паспорта:
- Обращение в избранный орган.
- Представление необходимых документов (паспорт, идентификационный код, фото и т.п.).
- Уплата государственной пошлины.
- Получение готового паспорта в установленные сроки.
Сроки изготовления паспорта:
- Обычное оформление: до 20 рабочих дней.
- Срочное оформление: до 10 рабочих дней (за дополнительную плату).
Стоимость услуги:
- Обычное оформление: 504 гривны.
- Срочное оформление: 874 гривны.
Напомним, мы уже писали, ВПЛ Киевщины могут получить денежную помощь.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!