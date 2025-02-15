Какой штраф за непристегнутый ремень грозит украинским водителям в 2025 году

Водители в Украине, которые пренебрегают пользованием ремнем безопасности, могут получить штраф. Полиция тщательно следит за соблюдением этого правила.

В случае, если водитель или пассажир не пользуются ремнем безопасности, патрульные могут составить протокол в соответствии с ч. 5 ст. 121 КУоАП. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен. Только за январь в Киевской области было вынесено 136 соответствующих постановлений, пишет сайт Avtomob.

Многие водители игнорируют данное требование ПДД, однако ремень безопасности может спасти жизнь в случае аварии. Во время столкновения или резкого торможения тело по инерции движется вперед с большой скоростью.

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"Пристегнутый ремень безопасности удерживает человека, не давая ему вылететь через лобовое стекло или получить травмы от удара о твердые предметы в салоне", – отмечают в полиции.

Стоит отметить, что ремнем безопасности должны пользоваться все пассажиры в автомобиле, включая тех, кто сидит сзади.

Водители мотоциклов и их пассажиры должны использовать защитные шлемы. За нарушение этого требования предусмотрен штраф в таком же размере согласно соответствующей статье КУоАП.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинских водителей грозит наказание за отсутствие техосмотра.

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