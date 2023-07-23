Какой требуется стаж для назначения пенсии по инвалидности: разъяснение

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо иметь определенный стаж. В частности, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на пенсию по инвалидности зависит от имеющегося определенного страхового стажа на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией.

Об этом сообщило издание "На пенсии". Отмечали, что в ПФУ заявление на назначение пенсии по инвалидности следует подать не позднее чем через три месяца после установления инвалидности. Это нужно для того, чтобы пенсию назначили со дня установления инвалидности.

Пенсию по инвалидности могут назначить из-за общего заболевания или увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства. В частности, существует три группы инвалидности. Для каждого нужно иметь определенный стаж.

Для лиц с инвалидностью I группы:

до достижения 25 лет включительно – один год;

от 26 лет до достижения 28 лет включительно – 2 года;

от 29 лет до достижения 31 года включительно – 3 года;

от 32 лет до достижения 34 лет включительно – 4 года;

от 35 лет до достижения 37 лет включительно – 5 лет;

от 38 лет до достижения 40 лет включительно – 6 лет;

от 41 года до достижения 43 лет включительно – 7 лет;

от 44 лет до достижения 48 лет включительно – 8 лет;

от 49 лет до достижения 53 лет включительно – 9 лет;

от 54 лет до достижения 59 лет включительно – 10 лет.

Для лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ группы:

до достижения 23 лет включительно – один год;

от 24 лет до достижения 26 лет включительно – 2 года;

от 27 лет до достижения 28 лет включительно – 3 года;

от 29 лет до достижения 31 года включительно – 4 года;

от 32 лет до достижения 33 лет включительно – 5 лет;

от 34 лет до достижения 35 лет включительно – 6 лет;

от 36 лет до достижения 37 лет включительно – 7 лет;

от 38 лет до достижения 39 лет включительно – 8 лет;

от 40 лет до достижения 42 лет включительно – 9 лет;

от 43 лет до достижения 45 лет включительно – 10 лет;

от 46 лет до достижения 48 лет включительно – 11 лет;

от 49 лет до достижения 51 года включительно – 12 лет;

от 52 лет до достижения 55 лет включительно – 13 лет;

от 56 лет до достижения 59 лет включительно – 14 лет.

В свою очередь лица с инвалидностью II группы, которые не работают, по выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту при наличии такого страхового стажа. В частности:

у женщин – 20, у мужчин – 25 лет, если впервые установлена инвалидность до 46 лет включительно;

у женщин – 21, у мужчин – 26 лет, если впервые установлена инвалидность до 48 лет включительно;

у женщин – 22, у мужчин – 27 лет, если впервые установлена инвалидность до 50 лет включительно;

у женщин – 23, у мужчин – 28 лет, если впервые установлена инвалидность до 53 лет включительно;

у женщин – 24, у мужчин – 29 лет, если впервые установлена инвалидность до 56 лет включительно;

у женщин – 25, у мужчин – 30 лет, если впервые установлена инвалидность до 59 лет включительно.

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Однако неработающие лица с инвалидностью II группы, которые признаны лицами с инвалидностью по достижении пенсионного возраста, и лицами с инвалидностью III группы по выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту. Для этого нужно иметь 35 лет стажа у мужчин и 30 у женщин.

Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту, тогда как ІІ группы – 90% пенсии по возрасту, а ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.

Добавляют, что следует обратиться в управление социальной защиты по оформлению социальной пенсии, если не хватает стажа для назначения пенсии по инвалидности.

Напомним, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин рассказал, как получить пенсию, когда нет необходимых документов.

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