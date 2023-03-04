Какой водой следует поливать рассаду, чтобы она росла быстрее

Сезон выращивания рассады стартовал еще в феврале, а в марте у огородников и садоводов много работы. Одной из задач, кроме ухода за рассадой, будет и посадка растений в открытый грунт. Если вы хотите получить богатый урожай, следует знать определенные советы. А если вы начали сеять семена на рассаду поздно, узнайте какую воду любят растения, и как их поливать, чтобы ускорить рост.

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Для полива рассады лучше использовать определенную воду или обрабатывать ее. Здесь есть ряд правил и советов, соблюдение которых обеспечит наилучший результат.

Лучше всего для полива подходит мягкая вода без соли и разных примесей. Такую "чистую воду" растения смогут полностью усвоить. Желательно поливать рассаду водой из чистой реки или озера. А также можно это делать дождевой водой или талым снегом.

Если у вас нет возможности найти такую воду, есть способ "улучшить" воду из-под крана, для этого нужно избавиться от хлора. Вода должна отстояться не менее 2 суток в открытой емкости.

Чтобы избавиться от примесей соли, жесткую воду следует пропустить через фильтр. Но если этот способ тоже вам не подходит, то поливать рассаду можно чистой водой в бутылках, которую можно приобрести в магазине.

Напомним, ранее мы писали о малоизвестном лайфхаке, который поможет ускорить рост рассады помидоров и перца.

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