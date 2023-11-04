Каков минимальный размер пенсии для чернобыльцев и какие надбавки предусмотрены

Украинцы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на разные виды пенсий и дополнительные льготы. Чтобы узнать больше об этих выплатах, читайте наш материал.

Вот обзор выплат и льгот для чернобыльцев, предоставленный по данным Пенсионного фонда Украины. Пенсионный стаж для пострадавших от аварии на ЧАЭС людей рассчитывается следующим образом. Согласно данным Пенсионного фонда Украины, эти лица могут выходить на пенсию раньше, и пенсионный возраст может быть сокращен от 1 до 13 лет. Однако для этого необходимо иметь страховой стаж продолжительностью не менее 15 лет.

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Ликвидаторы аварии, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии, могут выходить на пенсию раньше 5, 8 или 10 лет в зависимости от продолжительности их работы в зоне отчуждения. Также пенсионный возраст этих лиц может быть сокращен дополнительно на три года, если они участвовали в подземных работах, включая работы в тяжелых или вредных условиях, указанных в Списке №1, утвержденном КМУ 24.06.16 года. И еще на один год, если ликвидаторы выполняли работы, перечисленные в Списке №2.

Люди, проживавшие или работавшие в зоне отчуждения, также могут выходить на пенсию раньше срока от 1 до 10 лет. Этот срок зависит от периода и места, где они работали или проживали. Для этих лиц пенсионный возраст также может быть сокращен на год, если они выполняли работы, указанные в списке выше или на два года, если эти работы проводились под землей.

Минимальный размер пенсионных выплат для чернобыльцев

Минимальный размер пенсий определяется в зависимости от группы инвалидности. С 1 марта 2023 года минимальные пенсии не могут быть ниже следующим образом:

8 187,48 грн – для лиц первой группы инвалидности; 6 549,98 грн – для лиц второй группы инвалидности; 5 048,95 грн – для лиц третьей группы инвалидности. Минимальная пенсия по инвалидности исчисляется по соответствующей формуле.

Дополнительные выплаты к пенсиям для чернобыльцев

Чернобыльцам также относятся дополнительные выплаты к пенсиям в зависимости от категории, к которой они относятся. Существует четыре категории, определяемые Постановлением №970 КМУ, и вот размеры этих доплат:

Первая категория: Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью первой группы – 474,5 гривен; второй группы – 379,6 гривен; третьей группы – 284,7 грн.

Лица, проживавшие или работавшие в зоне отчуждения, с инвалидностью: первой группы – 341,64 гривен; второй группы – 227,76 гривен; третьей группы – 170,82 гривен.

Другие категории: Лица, относящиеся ко второй, третьей и четвертой категориям получают следующие доплаты: вторая категория – 170,82 гривен; третья категория – 113,88 гривен; четвертая категория – 56,94 грн.

Дети, ставшие инвалидами или зараженные лучевой болезнью из-за аварии на ЧАЭС, имеют право на доплату в размере 170,82 гривен.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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