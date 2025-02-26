Какую единоразовую выплату получают военные в разных городах Украины: перечень

В разных городах Украины действуют программы дополнительной финансовой помощи для военнослужащих. Размер выплат существенно отличается в зависимости от региона и варьируется от 10 до 50 тысяч гривен. Условия также разные: в Одессе средства предоставляются только имеющим местную регистрацию, тогда как в Киеве достаточно проживать в столице.

Кроме этих выплат, военные могут получить единовременную помощь от государства после заключения первого контракта. В Киеве мобилизованные и контрактники, вставшие на учет в местных военкоматах после 1 декабря 2023 года, получают 50 тысяч гривен. Во Львове такая же сумма предусмотрена для подписавших трехлетний контракт с десантно-штурмовыми или военно-морскими силами. В Ивано-Франковске бойцы на передовой получают 50 тысяч гривен, остальные – 20 тысяч с возможностью доплаты в случае отправки на фронт.

В Одессе с 2024 года выплачивают 20 тысяч гривен мобилизованным и заключившим первый контракт. Луцк предоставляет 15 тысяч гривен только контрактникам, а в Ровно помощь в 20 тысяч гривен получают раненые военные, тогда как для больных предусмотрено 10 тысяч. Ужгородский городской совет выплачивает 50 тысяч гривен контрактникам десантно-штурмовых войск и ВМС, а для остальных частей сумма составляет 10 тысяч.

Тернополь с 2024 года выделяет 10 тысяч гривен на снаряжение для мобилизованных и контрактников, а также 15 тысяч для военных на лечении. В Черновцах попытка ввести выплаты для бойцов не удалась, однако предусмотрено 4 тысячи гривен для семей погибших, пропавших без вести и пленных военных. Чернигов выделяет 20 тысяч гривен мобилизованным, включая переселенцев, проживших в городе минимум год.

В Полтаве с 2023 года мобилизованные и демобилизованные военные получают по 10 тысяч гривен. Черкассы предоставляют 155 тысяч гривен семьям погибших бойцов, а добровольцам местной территориальной обороны – 30 тысяч. В Житомире инициатива ввести такие выплаты не набрала необходимое количество голосов.

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Кропивницкий выплачивает 20 тысяч гривен раненым военным, а область дополнительно компенсирует еще 15 тысяч. Винница с 2024 года выделяет по 10 тысяч гривен мобилизованным. В Богодухове на Харьковщине в поддержку военных, включая переселенцев, в 2025 году выделили 10 миллионов гривен, предусмотрев выплаты по 50 тысяч.

В Запорожской области программа действует для военных из Мелитополя – они могут получить 30 тысяч гривен. Лисичанская городская власть, которая сейчас работает в Днепре, выплачивает 15 тысяч гривен мобилизованным 2024-2025 годов. В Хмельницкой области Волочиская община предусмотрела 10 тысяч гривен для новобранцев, а в Хмельницком размер одноразовой помощи раненым определяют индивидуально.

Чтобы получить выплату, военный должен подать заявление и подтвердить право на помощь документами, включая паспорт, идентификационный код, выписку из приказа о причислении в воинскую часть и банковские реквизиты. В Киеве и Одессе средства зачисляются автоматически после мобилизации или заключения контракта.

Напомним, ранее член Комитета по нацбезопасности рассказывал, что ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о броне.

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