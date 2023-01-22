Какую функцию iPhone лучше выключить, чтобы она не разряжала батарею

В условиях постоянных отключений электроэнергии не всегда есть возможность зарядить смартфон. Чтобы существенно сэкономить заряд на телефоне и оставаться на связи как можно дольше, можно отключить некоторые функции, создающие дополнительную нагрузку на батарею.

Одной из таких не всегда полезных функций iPhone является опция под названием Raise to Wake. Эта функция предназначена для того, чтобы удобно и легко включить смартфон без нажатия кнопок. Но именно эта функция очень разряжает аккумулятор гаджета.

К тому же функция Raise to Wake не играет важной роли для телефона, а в условиях отсутствия электроэнергии ее лучше выключить, чтобы сохранить заряд.

Чтобы отключить функцию Raise to Wake, перейдите в меню "Настройки", нажмите "дисплей и яркость". Найдите там функцию Raise to Wake и деактивируйте ее, нажав "Выключить".

Raise to Wake

Теперь экран вашего iPhone будет включаться только когда вы его разблокируете самостоятельно.

Эксперты говорят, что такой простой способ позволяет сэкономить более 50% заряда, что очень сэкономит время работы аккумулятора в сегодняшних реалиях.

Раньше мы писали о том, как быстро очистить главный экран iPhone от лишних ярлыков и приложений.

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