Какую категорию украинцев освободят от налога на недвижимость в 2025 году

Налог на недвижимость или, как его часто называют, "налог на лишние метры", остается важной составляющей местных бюджетов Украины. В 2025 году требования к его уплате не изменились, однако существуют категории граждан, имеющих право на увольнение.

Кто должен платить

По информации Государственной налоговой службы, в 2025 году налог на недвижимость платят:

владельцы квартир , площадь которых превышает 60 кв. м ;

, площадь которых превышает ; владельцы жилых домов – более 120 кв. м ;

– более ; владельцы смешанного жилья (квартира + дом) – более 180 кв. м.

Сумма налога определяется местными органами власти, но не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр сверх нормы. В 2025 году это – 106,5 грн за м². К примеру, за квартиру площадью 75 кв. м при максимальной ставке придется уплатить около 1597,5 грн.

Налог начисляется за прошлый год. Квитанции поступают до 1 июля, а оплатить их нужно в течение 60 дней. Если сообщение не поступило, следует обратиться в налоговую.

Кто освобожден от налога: льготные категории 1. Владельцы жилья в пределах установленных норм

Если площадь квартиры не превышает 60 кв. м, а дома – 120 кв. м, налог не уплачивается.

2. Граждане, пострадавшие из-за войны войны

Налог не взимается за имущество, расположенное:

в зоне боевых действий,

на временно оккупированной территории,

разрушен или признан непригодным для проживания.

3. Участники боевых действий

Лица со статусом участника боевых действий как военнослужащие, так и добровольцы полностью освобождены от налога, независимо от площади жилья.

4. Уязвимые дети и семьи

Налог не взимается за принадлежащее или используемое жилье:

детьми-сиротами;

детьми, лишенными родительской опеки;

детскими домами семейного типа;

детьми с инвалидностью, если проживают с отцом или матерью;

многодетными или приемными семьями с пятью и более детьми.

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5. Учебные заведения, культуры, религии

Школы, университеты, музеи, религиозные учреждения и другие некоммерческие организации не платят налог, если жилая площадь используется по назначению.

Пенсионеры: льгота не на все

Распространенное заблуждение — считать, что пенсионеры автоматически освобождены от налога на недвижимость. На самом деле они имеют льготу только на земельный налог, и то после достижения 60-летнего возраста. Налог на жилье они платят по общим основаниям, если площадь превышает норму.

Может ли община изменить правила?

Да. Местные власти имеют право:

увеличить площадь необлагаемого налогом жилья ;

; установить дополнительные льготы для отдельных категорий (ветераны, волонтеры, люди с инвалидностью и т.п.).

Эти льготы действуют исключительно в пределах конкретной общины, поэтому для уточнения условий следует обратиться в местный совет.

За первый квартал 2025 года украинцы уплатили более 2,5 млрд грн налога на недвижимость, что на 17,7% больше, чем в прошлом. Среди лидеров по сборам – Одесская область.

Также с 2025 года в Украине действуют обновленные правила налогообложения сделок с недвижимостью. Среди ключевых изменений повышение военного сбора и пересмотр условий льгот. Это значит, что продавцам и покупателям придется более тщательно планировать свои сделки.

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