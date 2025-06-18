Уровень пенсионных выплат в Украине зависит не только от лет страхового стажа, которые приобрело лицо. Значение также имеют размер его заработной платы и возраст, в котором человек решает уйти на пенсию.

Чтобы определить размер будущей пенсии при наличии 20 лет стажа, следует принять во внимание размер получаемой зарплаты. К примеру, можно рассчитать пенсию, исходя из средней зарплаты за I квартал 2025 года, которая составляла 23 460 гривен. Об этом пишет "24 Канал".

Следует напомнить, что в 2025 году в Украине обновились требования по продолжительности страхового стажа, которые влияют на возраст выхода на пенсию.

Чтобы иметь право на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа – это правило одинаково для мужчин и женщин.

Выйти на пенсию в 63 года могут те, кто имеет от 22 до 31 года стажа.

Для получения пенсии в 65 лет необходимо иметь страховой стаж от 15 до 21 года.

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Таким образом, лицо с 20 годами страхового стажа может претендовать на пенсию только после достижения 65-летнего возраста. Выйти на пенсию в 60 или 63 года при таких условиях пока невозможно.

В случае, если человек имеет 20 лет стажа, зарабатывал 23 460 гривен и выходит на пенсию в 65 лет, его ежемесячная выплата составит 5 757 гривен.

Какую пенсию будет получать украинец, имеющий 20 лет стажа: подробности Какую пенсию будет получать украинец, имеющий 20 лет стажа: подробности

Впрочем, пенсионная выплата будет больше, если лицо с такой же зарплатой и 20-летним страховым стажем выйдет на пенсию в 67 лет. В таком случае размер пенсии составит 6374 гривны.

Какую пенсию будет получать украинец, имеющий 20 лет стажа: подробности Какую пенсию будет получать украинец, имеющий 20 лет стажа: подробности

В случае, если уровень заработной платы был ниже, размер пенсии при 20 годах стажа также будет меньше.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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