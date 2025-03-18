Какую пенсию будут получать украинцы с зарплатой 8 000 грн

Размер пенсионных выплат в Украине определяется рядом факторов. В частности, учитывается уровень заработной платы, возраст, в котором человек оформляет пенсию, его пол и тому подобное.

Украинцы имеют возможность определить размер своих будущих пенсионных выплат, воспользовавшись Пенсионным калькулятором. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на официальный сайт ПФУ.

К примеру, если мужчина имел ежемесячный доход в 8 000 гривен и оформил пенсию по общим условиям в 65 лет, его выплата составит 3 640 гривен.

Зато женщина с аналогичной заработной платой, которая вышла на пенсию в 65 лет, получит ежемесячную выплату в размере 3 936 гривен.

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В случае, если граждане с таким уровнем заработной платы оформят пенсию в 63 года, их выплаты будут составлять:

человек – 3304;

женщина – 3576.

Граждане, оформившие пенсию в 60 лет, будут получать такую выплату:

человек – 2800;

женщина – 3144.

"Эта услуга разработана для людей, которые хотели бы спрогнозировать свое пенсионное будущее и узнать ориентировочный размер пенсии по возрасту по данным, содержащимся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины. При этом пользователь может добавить сведения о тех периодах своей трудовой деятельности, которые сейчас в Фонде отсутствуют", – говорится на сайте ПФУ.

Стоит отметить, что Пенсионный калькулятор определяет ориентировочный размер выплат по возрасту на основе актуальных данных, доступных на момент расчета.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы с 15 тыс. грн зарплаты и 45 годами стажа.

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