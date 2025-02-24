Какую пенсию будут получать украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен

Продолжительность страхового стажа и уровень заработной платы определяют размер пенсии в Украине. Чтобы узнать примерный размер будущих выплат, можно воспользоваться пенсионным калькулятором.

Так, чем выше был уровень зарплаты, тем больше будут выплаты. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В 2025 году мужчина, который имеет 32 года страхового стажа и получает ежемесячную зарплату в размере 25 тысяч гривен, сможет претендовать на пенсию в 8 764 гривны.

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Такой размер пенсии установлен для граждан, выходящих на пенсию на общих основаниях. Для льготных категорий, включая ветеранов войны, детей войны, почетных доноров и лиц с выдающимися заслугами перед государством, выплаты будут другими.

Какой будет пенсия при зарплате 25 тысяч гривен. Источник: Скриншот с сайта ПФУ Какой будет пенсия при зарплате 25 тысяч гривен. Источник: Скриншот с сайта ПФУ

Стоит отметить, что женщина с таким же уровнем заработной платы и одинаковым трудовым стажем, выходя на пенсию в 60 лет, будет получать более высокую выплату – 8800 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, возрастут ли пенсии в Украине с 1 марта 2025 года.

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