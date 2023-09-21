Какую пищу ни в коем случае нельзя давать котам и собакам

Кошки и собаки – это хищники от природы, и их организм приспособлен к потреблению мяса. Однако есть некоторые продукты, которые могут быть смертельно опасны для этих животных.

Ветеринары категорически не советуют давать котам и собакам шоколад – он содержит теобромин, токсичный для животных. Даже небольшое количество шоколада может вызвать у животного рвоту, диарею, дрожь, судороги и даже смерть.

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Цитрусовые фрукты, бананы и авокадо могут вызвать у животных проблемы с дыханием, рвотой, диареей.

Кости опасны для кишечника животных, поскольку их отломки могут впиваться в слизистую органов пищеварения.

Молочные продукты для кошек и собак тоже не рекомендованы. Они могут получить от этого продукта метеоризм, боль, диарею, рвоту. А еще молочные продукты могут вызвать у животных хронический гастрит или даже панкреатит.

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