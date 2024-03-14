Какую социальную помощь получают украинцы без трудового стажа вместо пенсии

Как получить социальную помощь от государства без трудового стажа

Не все украинцы могут рассчитывать на пенсию по возрасту. И это не только о тех, кто никогда не работал. Иногда стажа не хватает из-за неофициального трудоустройства, декретного отпуска, ухода за больными родственниками или других причин.

Подробную информацию о пенсиях и соцпомощи можно получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства, пишет today.ua.

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Что же делать, если лет не хватает?

1. Увеличить стаж.

С 2024 года требования к страховому стажу растут. Итак, если вы планируете выходить на пенсию в ближайшие годы, лучше позаботиться о стаже уже сейчас.

Есть два способа:

Официально трудоустроиться. Это самый простой и эффективный способ.

Это самый простой и эффективный способ. Докупить стаж. Это можно сделать, выплачивая ежемесячно ЕСВ. С 1 апреля 2024 года минимальный взнос составит 1760 грн.

2. Получить социальную помощь.

Если у вас нет стажа или он меньше 15 лет, вы можете рассчитывать на соцпомощь от государства. Ее размер не может быть больше 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (3028 грн.).

Важно:

Соцпомощь предоставляется не на постоянной основе, а всего на шесть месяцев. Затем снова будет учитываться ваше материальное положение и доход семьи.

Вы можете получить соцпомощь, если не работаете, не получаете других доходов, а среднемесячный совокупный доход вашей семьи на одного человека не превышает 100% прожиточного минимума.

Чтобы получить соцпомощь, вам понадобится:

Заявление

Паспорт

ИНН

Справка о трудовом стаже

Справка о составе семьи

Справка об имущественном положении семьи

Копия решения о назначении опекуна (если вы недееспособны)

Решение о выплате соцпомощи принимается в течение 10 дней.

Помните:

Вы можете получить соцпомощь только в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста.

Если у вас появятся другие источники дохода, соцпомощь могут забрать.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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