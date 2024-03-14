Яку соціальну допомогу отримують українці без трудового стажу замість пенсії

Не всі українці можуть розраховувати на пенсію за віком. І це не лише про тих, хто ніколи не працював. Іноді стажу не вистачає через неофіційне працевлаштування, декретну відпустку, догляд за хворими родичами або інші причини.

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Детальну інформацію про пенсії та соцдопомогу можна отримати в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання, пише today.ua.

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Що ж робити, якщо років не вистачає?

1. Збільшити стаж.

З 2024 року вимоги до страхового стажу зростають. Тож, якщо ви плануєте виходити на пенсію найближчими роками, краще подбати про стаж вже зараз.

Є два способи:

Офіційно працевлаштуватися. Це найпростіший і найефективніший спосіб.

Це найпростіший і найефективніший спосіб. Докупити стаж. Це можна зробити, сплачуючи щомісяця ЄСВ. З 1 квітня 2024 року мінімальний внесок складе 1760 грн.

2. Отримати соціальну допомогу.

Якщо у вас немає стажу або він менше 15 років, ви можете розраховувати на соцдопомогу від держави. Її розмір не може бути більше 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (3028 грн).

Важливо:

Соцдопомога надається не на постійній основі, а лише на шість місяців. Потім знову враховуватиметься ваше матеріальне становище та дохід сім'ї.

Ви можете отримати соцдопомогу, якщо не працюєте, не отримуєте інших доходів, а середньомісячний сукупний дохід вашої сім'ї на одну особу не перевищує 100% прожиткового мінімуму.

Щоб отримати соцдопомогу, вам знадобиться:

Заява

Паспорт

ІПН

Довідка про трудовий стаж

Довідка про склад сім'ї

Довідка про майновий стан сім'ї

Копія рішення про призначення опікуна (якщо ви недієздатні)

Рішення про виплату соцдопомоги приймається протягом 10 днів.

Пам'ятайте:

Ви можете отримати соцдопомогу лише протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку.

Якщо у вас з'являться інші джерела доходу, соцдопомогу можуть забрати.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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