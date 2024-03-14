rus
Українська
Общество

Какую социальную помощь получают украинцы без трудового стажа вместо пенсии

Игорь Романько

Как получить социальную помощь от государства без трудового стажа

Не все украинцы могут рассчитывать на пенсию по возрасту. И это не только о тех, кто никогда не работал. Иногда стажа не хватает из-за неофициального трудоустройства, декретного отпуска, ухода за больными родственниками или других причин.

Подробную информацию о пенсиях и соцпомощи можно получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства, пишет today.ua.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты выросли вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Что же делать, если лет не хватает?

1. Увеличить стаж.

С 2024 года требования к страховому стажу растут. Итак, если вы планируете выходить на пенсию в ближайшие годы, лучше позаботиться о стаже уже сейчас.

Есть два способа:

  • Официально трудоустроиться. Это самый простой и эффективный способ.
  • Докупить стаж. Это можно сделать, выплачивая ежемесячно ЕСВ. С 1 апреля 2024 года минимальный взнос составит 1760 грн.

2. Получить социальную помощь.

Если у вас нет стажа или он меньше 15 лет, вы можете рассчитывать на соцпомощь от государства. Ее размер не может быть больше 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (3028 грн.).

Важно:

  • Соцпомощь предоставляется не на постоянной основе, а всего на шесть месяцев. Затем снова будет учитываться ваше материальное положение и доход семьи.
  • Вы можете получить соцпомощь, если не работаете, не получаете других доходов, а среднемесячный совокупный доход вашей семьи на одного человека не превышает 100% прожиточного минимума.

Чтобы получить соцпомощь, вам понадобится:

  • Заявление
  • Паспорт
  • ИНН
  • Справка о трудовом стаже
  • Справка о составе семьи
  • Справка об имущественном положении семьи
  • Копия решения о назначении опекуна (если вы недееспособны)

Решение о выплате соцпомощи принимается в течение 10 дней.

Помните:

  • Вы можете получить соцпомощь только в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста.
  • Если у вас появятся другие источники дохода, соцпомощь могут забрать.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Общество