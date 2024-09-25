Какую зарплату учитывают при расчете пенсии: подробности

При определении размера пенсий принимается во внимание трудовой стаж человека и его заработная плата. Однако относительно второго аспекта есть определенные особенности.

В Украине для расчета пенсии заработная плата учитывается за все время страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Об этом пишет 24 Канал.

Однако, если пенсионер желает и имеет подтверждение своих доходов (заработную плату), для расчета пенсии можно учитывать зарплату за любые 60 календарных месяцев непосредственного страхового стажа до 30 июня 2000 года, несмотря на наличие перерывов.

Стоит напомнить, что заработная плата, которая начислялась лицу начиная с 1 июля 2000 года, учитывается только на основе информации из Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Напомним, ранее UAportal писал, что сразу в нескольких сферах в Украине значительно выросла зарплата.

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