Канцлер Германии Шольц заявил, что готов к дальнейшим переговорам с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности продолжить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на безрезультатный телефонный разговор.

Шольц отметил, что последний телефонный разговор с Путиным был разочарованием:

"Это было разочарование, потому что он просто снова повторил все свои формулы", - сказал канцлер. Об этом пишет Aachener Zeitung.

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В то же время Шольц подчеркнул, что общение было необходимо, чтобы донести до Путина четкий сигнал о том, что Германия не уменьшит поддержку Украины. Он также призвал российского лидера вывести войска из Украины, чтобы создать основу мирного урегулирования.

"Это нужно делать, и я буду делать это снова. Но мы не должны питать никаких иллюзий", - подытожил Шольц.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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