Келлог планирует визит в Украину в январе: подробности

Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по Украине и России, генерал в отставке Кит Келлог, планирует совершить визит в Киев и несколько европейских столиц в январе 2025 года. Келлог намерен провести встречи с украинским руководством в Киеве.

Его команда также работает над организацией переговоров с лидерами в других европейских городах, включая Рим и Париж. Об этом пишет Reuters.

В то же время источники сообщают, что визит в Москву не планируется. Известно, что эти встречи будут направлены на "сбор фактов" для новой администрации Трампа, а не на переговоры по войне в Украине.

Ранее Келлог заявил о намерении совершить несколько визитов, чтобы "выслушать позиции сторон" конфликта.

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Команда Трампа рассматривает возможные подходы к прекращению боевых действий в Украине. Сам Трамп недавно сообщил, что уже достиг "определенного прогресса" в этом направлении.

Напомним, в конце ноября Дональд Трамп объявил, что Кит Келлог станет его специальным представителем по Украине и России.

Напомним, Байден поручил Пентагону наращивать военную помощь Украине после рождественской атаки РФ.

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