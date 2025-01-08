Киев или Варшава: в каком городе аренда квартиры обходится дороже

Учитывая, что минимальная зарплата в Польше значительно выше украинской, кажется, что аренда жилья за рубежом может быть более выгодной. Однако важно учесть, какую часть дохода занимает аренда квартир.

Возможно, жителям украинской столицы придется откладывать меньше заработка на аренду, чем жителям польской. Команда UAportal анализирует сколько нужно зарабатывать, чтобы арендовать квартиру в Киеве и Варшаве.

Расходы на жилье в Киеве

Согласно информации портала Work.ua, на январь 2025 средняя заработная плата в Киеве составляет 26 000 грн (по данным 51 172 вакансий). Конечно, существуют профессии, где заработок может быть значительно больше или меньше, приближаясь к минимальной зарплате в Украине. Для анализа затрат используем именно средний доход.

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Информацию об арендных ценах в разных районах Киева можно найти на сайте ЛУН. К примеру, для аренды однокомнатной квартиры в среднем необходимо заплатить:

Печерский район – 34 400 грн;

Шевченковский район – 23 000 грн;

Голосеевский район – 18 000 грн;

Подольский район – 16 000 грн;

Соломенский район – 15 000 грн;

Дарницкий район – 15 000 грн;

Оболонский район – 14 000 грн;

Святошинский район – 13 000 грн;

Днепровский район – 13 000 грн;

Деснянский район – 9000 грн.

Итак, аренда однокомнатной квартиры в Киеве обойдется в среднем 16 000 грн в месяц. Это означает, что для жителей столицы аренда занимает около 62% их дохода. К этой сумме необходимо добавить расходы на коммунальные услуги, включающие оплату за газ, воду, электричество, обслуживание территории, вывоз мусора, Wi-Fi и т.д.

Конечно, человек со средним доходом не обязательно будет арендовать жилье в среднем ценовом сегменте, особенно если он живет один и не имеет возможности распределять расходы с партнером. Поэтому реальная доля дохода, которую придется потратить на аренду, может быть меньше.

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В общем, для комфортной жизни в Киеве украинцам нужно зарабатывать более 26 000 грн. в месяц, чтобы иметь возможность арендовать однокомнатную квартиру средней стоимости.

Расходы на аренду квартиры в Варшаве

Средняя заработная плата в Варшаве составляет 9673 злотых брутто (до вычета налогов и взносов), что в пересчете на гривны по официальному курсу составляет около 100 000 грн. Это гораздо больше, чем получают киевляне, но важно учесть, какую долю дохода занимает аренда жилья.

Аренда стандартной студии начинается с 1600 злотых (примерно 17 000 грн). Цены могут достигать 16 000 злотых за 1-комнатную квартиру (около 166 000 грн). Средняя стоимость аренды колеблется в пределах 6000-7000 злотых (от 60 000 до 70 000 грн). Таким образом, расходы на жилье занимают около 60–70% месячного дохода.

Этот показатель похож на ситуацию в Киеве, поэтому вывод остается таким же: нужно либо зарабатывать больше средней зарплаты, либо выбирать более дешевую квартиру. В противном случае, месячного дохода может не хватить на покрытие основных расходов.

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