Киев в 90-х: британский фотограф выпустил книгу с собственными уникальными снимками столицы

Бывший британский дипломат Питер Форд напечатал фотокнигу с собственными уникальными снимками Киева, сделанными в 1990-х годах, работая в Украине. Коллекция называется "Киев – моменты времени". Фотограф самостоятельно профинансировал публикацию книги, а средства от продаж отправит на благотворительность, чтобы помочь украинцам.

Питер Форд с 1996 по 1999 год работал в Министерстве иностранных дел Великобритании в Киеве. Весь этот период он снимал жизнь украинцев – несколько для себя во время прогулок, как внештатный фотограф Associated Press. Сейчас Ford на пенсии и живет в Вест-Мидлендсе. Чтобы помочь Украине, он за свой счет напечатал фотокнигу с 300 фотографиями своего киевского периода. В марте в Киеве пройдет ее презентация. Форд поделился с Bird in Flight, которой его встретила Украина 90-х.

Фото Киева 90-х годов от Питера Форда

"В Киеве я жил недалеко от завода "Арсенал"; помню, напротив был отдел милиции. Не могу сказать, что я много путешествовал в то время, - побывал только в нескольких селах под Киевом, Чернобыле и во Львове. Как и повсюду , здесь были молодые люди, которые хотели перемен, и старшие, которые их боялись. Но в Украине они как бы органически сосуществовали, а не боролись друг с другом. Я увидел терпимость – которой нет, например, в современной России", - отметил Форд.

Фото Киева 90-х годов от Питера Форда

Предисловие к изданию написал известный украинский фотограф Ефрем Лукацкий, до сих пор поддерживающий связь с Пиером. По его словам, фотографий с того периода украинской жизни сохранилось немного и работы Форда являются неоценимым вкладом в украинскую историю.

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Фото Киева 90-х годов от Питера Форда

"Мне вспоминаются только доброжелательные люди. В миграционном отделе, где я работал, я впервые встретил братьев Кличко, которые пришли получать документы. Они уже были звездами. Хорошо помню Ирину Билык", - добавил в интервью Питер Форд.

Автор поддерживает связь с друзьями в Украине и надеется, что копию книги передадут мэру Киева Виталию Кличко, чей брат-боксер Владимир изображен на фотографии.

Фото Киева 90-х годов от Питера Форда

"Эти фотографии – настоящее окно в другое время. Я помню дружественность и толерантность украинцев. Надеюсь, что в будущем война этого не изменит", - отметил британский дипломат.

Фото Киева 90-х годов от Питера Форда

Напомним, в декабре Национальная полиция сообщила, что задержала восемь человек, срезавших граффити таинственного художника Бэнкси. Главному виновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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