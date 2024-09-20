Киев занял первое место в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом

Качество воздуха в Киеве стало серьезной проблемой, влияющей на всех жителей, особенно тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Поэтому для киевлян важно иметь доступ к актуальной информации о состоянии атмосферы.

Для мониторинга качества воздуха можно использовать мобильное приложение IQ Air, доступное как для Android, так и для iPhone. Этот инструмент показывает индекс загрязнения в выбранном городе, а также предоставляет данные о скорости ветра, влажности и источниках информации. Нажав на показатель индекса, пользователь получает подробную расшифровку, позволяющую глубже понять ситуацию. Кстати, сейчас Киев занимает 1 место по загрязненности воздуха, затем следует египетский Каир. На третьем месте Багдад, Ирак.

Также вас заинтересует: Ливни затопили улицы и дома в Одессе (видео, фото)

Специалисты утверждают, что главным источником загрязнения воздуха в столице есть транспорт, на который приходится около 80% всех выбросов. Особенно вредны старые автомобили и машины на дизельном топливе. Согласно исследованиям ICCT, в условиях города они выделяют больше окиси азота, чем даже грузовые автомобили. В Киеве снова наблюдается ухудшение экологической ситуации. Вероятной причиной этого пожары в экосистемах области. В этой связи жителям столицы советуют избегать проветривания помещений и ограничить пребывание на открытом воздухе.

Напомним, 15 сентября в Одессе ливни затопили дома и улицы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!