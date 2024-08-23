Киевлянину объявили подозрение в изнасиловании падчерицы с психическими расстройствами

48-летний киевлянин получил подозрение за изнасилование падчерицы психическими расстройствами. В результате действий отчима девушка забеременела и родила ребенка.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в телеграмме.

22-летняя девушка, имеющая с детства психические расстройства, летом родила ребенка. Ее мать узнала о беременности дочери только после приема у врача-гинеколога, когда она находилась уже на 6 месяце беременности.

Сообщается, что у девушки есть проблемы с речью, она не адаптирована к самостоятельной жизни, не способна осознавать последствия своих поступков и руководить ими, поэтому потерпевшая не смогла сообщить, кто отец ребенка.

После рождения ребенка было установлено, что отцом младенца является 48-летний сожитель матери девушки, который жил с семьей с 2019 года. Злоумышленник, пользуясь состоянием девушки, вступал с ней в половые отношения.

После рождения девочки, семья роженицы от нее отказалась. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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