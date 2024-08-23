Киянину оголосили підозру у згвалтуванні падчерки з психічними розладами

48-річний киянин отримав підозру за зґвалтування падчерки психічними розладами. В результаті дій вітчима дівчина завагітніла та народила дитину.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура на власній сторінці у телеграмі.

22-річна дівчина, що з дитинства має психічні розлади, влітку народила дитину. Її матір дізналась про вагітність доньки лише після прийому у лікаря-гінеколога, коли дівчина перебувала вже на 6 місяці вагітності.

Повідомляється , що у дівчини є проблеми з мовленням, вона не адаптована до самостійного життя, не здатна усвідомлювати наслідків своїх вчинків та керувати ними, тож потерпіла не змогла повідомити, хто батько дитини.

Після народження дитини було встановлено, що батьком немовля є 48-річний співмешканець матері дівчини, який жив з родиною з 2019 року. Зловмисник, користуючись станом дівчини, вступав з нею у статеві відносини.

Після народження дівчинки, родина породіллі від неї відмовилась. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

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