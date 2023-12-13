Киевстар об утечке данных клиентов: абонентская информация в безопасности

После мощной хакерской атаки на мобильного оператора Украины Kyivstar большинство клиентов осталось без мобильной связи и интернета.

Кроме того, в сети распространяется информация, что хакеры уничтожили внутреннюю сетевую инфраструктуру организации, обеспечивающей связью не только миллионы абонентов, но и ВСУ. Также пишут, что преступникам достались личные данные клиентов компании: ФИО, паспортные данные и адреса.

В Kyivstar заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.

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"Абонентская информация и персональные данные – в безопасности. Системы, в которых эти данные хранятся – не пострадали от хакерской атаки… Со всей ответственностью заявляем, что ваши персональные данные в безопасности. Кроме того, слухи об уничтожении наших "компьютеров и серверов" - это фейк", — говорится в заявлении оператора.

Когда заработает Киевстар

Между тем, Служба безопасности Украины сообщила, что киберспециалисты СБУ совместно со специалистами "Киевстара" продолжают работы по восстановлению сети после вчерашней хакерской атаки.

"По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета", – говорят в СБУ.

Отмечается, что цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические впечатления, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

"Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как ГРУ, которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности)", — добавили в спецслужбе.

Напомним, утром 12 декабря у мобильного оператора "Киевстар" произошел технический сбой, повлиявший на услуги связи и доступа в Интернет для части абонентов. В компании заявили, что работу оператора приостановили хакеры.

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