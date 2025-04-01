'Киевстар' обновит условия ряда тарифов с 8 апреля: все названия

Оператор мобильной связи "Киевстар" объявил об обновлении некоторых тарифных планов предоплаты, в частности "LOVE UA База", "LOVE UA Свет 2023" и "Максимальный Безлим 2019". Изменения вступят в силу 8 апреля и будут касаться, в частности, условий дневного пакета.

Об этом сообщить в самой компании-операторе. Там уточнили, что также будет изменен список стран, для которых будут действовать тарифные минуты для международных звонков.

"Если ваш тариф действует в странах, где доступна услуга Роуминг как дома, в дневном пакете вы получите безлимитные звонки на Киевстар и все входящие, а безлим интернет будет работать на скорости до 0,8 Мбит/с. Стоимость дневного пакета составит 30 грн/день", – отмечается в сообщении.

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Какие тарифы изменит "Киевстар"

"Максимальный Безлим 2019".

Тарифные минуты будут доступны не только для мобильных операторов Украины, Польши и Италии, но и для номеров в Бельгии, Индии, Испании, Канаде, Молдове, Германии, Норвегии, Румынии, США, Чехии и Швеции.

"Твой Максимум 2023".

Тарифные минуты будут доступны на те же направления, но для звонков на номера в Израиле, Китае и Узбекистане будут применяться стандартные международные тарифы.

В тарифах "LOVE UA База", "LOVE UA Свет 2023", "Максимальный Безлим 2019" изменятся условия дневного пакета.

"Оплата за день снимается только, если вы пропустили основную оплату тарифа. В таком случае вы получите до конца суток безлим интернет без ограничения скорости и минуты в сети Киевстар", – отметили в "Киевстар".

«Киевстар» обновит условия ряда тарифов предоплаты. Источник: ''Киевстар'' «Киевстар» обновит условия ряда тарифов предоплаты. Источник: ''Киевстар''

Напомним, ранее мы рассказывали, какой из мобильных операторов предлагает наиболее доступные тарифы.

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