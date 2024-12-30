Киевстар вместе со Starlink внедрят в Украине спутниковую связь

Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" заключил соглашение с компанией Starlink Илона Маска о введении спутниковой связи в Украине.

Благодаря этому партнерству, абоненты "Киевстар" получат доступ к космической связи в районах, где наземная инфраструктура недоступна или повреждена. Запуск сервиса текстовых сообщений через спутник запланирован на четвертый квартал 2025 года, с последующим расширением услуг голосовой связи и передачи данных. Об этом информирует Bloomberg.

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Это сотрудничество особенно актуально, учитывая систематические атаки на украинскую телекоммуникационную инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения России. Терминалы Starlink уже доказали свою эффективность в Украине, обеспечивая надежную высокоскоростную интернет-связь как для военных, так и для гражданских.

В начале года Starlink, подразделение SpaceX, вывело на орбиту первые спутники для прямой мобильной связи. Компания уже получила разрешение от Федеральной комиссии по связи США на предоставление мобильного покрытия и начала сотрудничество с T-Mobile US Inc. для обслуживания клиентов в труднодоступных зонах через спутниковую сеть.

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