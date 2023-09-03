Кинологи ответили, почему маленькие собаки постоянно дрожат

В последнее время очень популярны стали маленькие породы собак. Владельцы таких пушистиков не устают указывать на необычные повадки своих собак и рассказывать о них, сообщает Ukr.Media.

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Часто мелкие собачки склонны к дрожью, и кинологи обнаружили пять основных причин этого явления:

Холод – это достаточно очевидная причина, поскольку благодаря своему небольшому размеру и ограниченному жировому слою, маленькие собачки часто мерзнут. Стресс – маленькие собаки больше подвержены стрессу, чем их большие сородичи. Они могут воспринимать даже мельчайшие звуки как угрозу. Важно избегать хронического стресса у вашего питомца. Перевозбуждение – некоторые собаки имеют очень активную психику, и это может приводить к тремору у них. Желание получить больше внимания – некоторые собаки могут заметить, что их хозяева волнуются из-за их тремора и использовать это как способ получить больше внимания. Важно не поощрять такое поведение. Болезнь – иногда дрожь может быть следствием скрытого заболевания, поэтому важно проконсультироваться с ветеринаром, если ваша собака постоянно дрожит.

Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.

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