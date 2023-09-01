Кирилл Буданов назвал количество женщин, на которых был женат

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал Кирилл Буданов рассказал о своей личной жизни. В частности, он признался, что был дважды женат.

Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук. Кирилл Буданов сказал, что в 2009 году впервые женился, но позже у него был развод. Мосейчук отметила, что не знала таких фактов из жизни главы ГУР.

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"Ну видите, значит еще есть какие-то тайны", – сказал Кирилл Буданов.

По его словам, со второй женой он в браке уже много лет.

"Кстати, недавно несколько дней назад был юбилей - 10 лет", – подчеркнул он.

Также Буданов добавил, что начал работать в ГУР в 2007 году, когда был лейтенантом. Тогда он только получил военное образование.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

Также Буданов рассказал, что Главное управление разведки Украины (ГУР) имеет свои источники, которые находятся в прямом контакте с российским диктатором Владимиром Путиным.

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