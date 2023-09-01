Кирило Буданов назвав кількість жінок, з якими був одружений

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Кирило Буданов розповів про своє особисте життя. Зокрема, він зізнався що був двічі одруженим.

Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Кирило Буданов сказав, що у 2009 році вперше одружився, але пізніше в нього було розлучення. Мосейчук зазначила, що не знала такі факти з життя голови ГУР.

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"Ну бачите, значить ще є якісь таємниці", – сказав Кирило Буданов.

З його слів, з другою дружиною він у шлюбі вже багато років.

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"До речі, нещодавно кілька днів тому був ювілей – 10 років", – наголосив він..

Також Буданов додав, що почав працювати в ГУР у 2007 році, коли був лейтенантом. Тоді він лише здобув військову освіту.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Також Буданов розповів, що Головне управління розвідки України (ГУР) має власні джерела, що знаходяться у прямому контакті з російським диктатором Володимиром Путіним.

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