Китайский Новый год Черного кролика: как правильно праздновать и что нельзя делать

В этом году в Китае будут встречать не 2023, а 4721, ведь традиционно Восточный Новый год справляют по лунно-солнечному календарю. Дату Китайского Нового года определяет положение Луны, поэтому каждый год она меняется в период с 21 января по 20 февраля.

В 2023 году по лунному календарю Китайский Новый год выпадает на 22 января – этот день называют лунным Новым годом. Он наступает во второй новолуние после зимнего солнцестояния, а празднование продлится с 21 по 27 января. В Китае в эти дни вводятся официальные выходные.

Китайский Новый год отмечается во многих странах мира. Это один из главных праздников Китая, Гонконга, Индонезии, Макао, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Тайваня, Вьетнама.

Кроме того, наблюдается значительное влияние фестиваля и его традиций на празднование подобных новогодних событий в смежных с Китаем культурах (японской, корейской, монгольской, тибетской и др.). Кроме того, лунный Новый год благодаря распространению китайских эмигрантов во всем мире стал праздноваться и играть свою культурную миссию в других далеких от Китая странах. Также китайский Новый год встречается в Украине.

Когда встречать Китайский Новый год в Украине

Согласно Восточному гороскопу, 2023 будет годом Черного Водяного Кролика, который пришел на замену Голубому Водяному Тигру.

Для жителей Китая Новый год наступит 22 января в 00:00. Праздновать его почти неделю – до 27 января. Каждый год китайцы проводят масштабные и зрелищные празднования, а магазины, банки и другие заведения в стране могут не работать – люди имеют традиционный отпуск и наслаждаются приходом Нового года Кролика.

По киевскому времени Китайский Новый год наступает раньше – через часовой пояс праздник можно отмечать уже 21 января в 18:00.

История праздника и традиции Восточного Нового года

Китайский Новый год считается началом весны и восстановления жизни в природе вокруг.

Основным атрибутом этого праздника есть красные украшения и фейерверки. Китайцы верят, что именно красный цвет помог тысячи лет назад спасти местных жителей от чудовища Нянь, которое приходило в Китай дважды в год, убивало людей и скот, а также грабило дома.

Легенда говорит, что Нянь боится красного цвета, поэтому на Новый год китайцы традиционно наряжаются в красное, зажигают красные фонари и делают огромные красные фигуры драконов из папье-маше, чтобы предотвратить потустороннее зло.

Китайцы тщательно убирают дома перед Новым годом и собираются семьями. В канун праздника в дома украшают специальными красными "куплетами" – это парные пожелания, которые вешаются на дверях.

По традиции каждый член семьи обязан приехать на празднование, даже если он переехал. Вечером вся семья собирается за праздничным столом, на котором обязательно стоят пельмени цзяоцзы и рыба. Детям дарят красные конверты Хунбао, внутри которых лежат открытки с пожеланиями и деньги.

После торжественного празднования они запускают фейерверки и делают подношение к умершим предкам, или идут в гости к друзьям со своими мандаринами и дарят их хозяевам, а те в ответ дарят им свои мандарины – это символ финансового благополучия.

Китайцы делают бумажные фонарики своими руками, висящими сотнями в общественных местах, принося успех в новом году. Также в Китае популярны танцы драконов, спектакли и фестивальные парады с музыкой и акробатикой.

Праздники, которые проходят две недели, заканчиваются специальным фестивалем фонарей, что знаменует окончание периода празднования Нового года. Конечно, в этот период готовят и подают много вкусной еды. На Китайский Новый год принято подавать длинную лапшу, символизирующую долгую жизнь, и китайские пельмени, символизирующие успех и богатство.

Дети получают специальные конверты, а вот у взрослых есть свои традиции. В этот день принято дарить парные подарки, символизирующие единство и семейную гармонию. Но при этом следует избегать цифры 4 – в Китае она символизируется со смертью.

Покровитель Китайского Нового года – Черный Водяной Кролик.

Каждый новый год в лунном календаре представлен одним из 12 животных китайского зодиака: крысой, быком, тигром, кроликом, драконом, змеей, конем, овцой, обезьяной, петухом, собакой или свиньей. Каждому животному приписывают черты и символы, которые, по поверью, характеризуют людей, рожденных в этот период. 2023 год Кролика по китайскому гороскопу. Это год Водяного Кролика, который начинается 22 января 2023 года (Китайский Новый год) и длится до 9 февраля 2024 года.

В этом году по Восточному календарю покровителем людей будет Черный Водяной Кролик. Год Кролика начинается 22 января 2023 г. и длится до 9 февраля 2024 года.

Те, кто родился под знаком Кролика, могут рассчитывать на удачу и отсутствие проблем в Новом году – Черный Кролик поможет избежать проблем и улучшить свою жизнь, в 2023 году людей ждет процветание, надежда и спокойствие

Кролик занимает четвертое место в 12-летнем цикле китайских знаков зодиака. Год Кролика символизирует долголетие, позитивность, содействие, остроумие, осторожность, смекалку, ловкость и самоуверенность, защиту. Люди, рожденные в год Кролика, нежны и доступны. У них порядочные, благородные и элегантные манеры. Также такие люди бдительны, остроумны и сообразительны.

Что нельзя делать на Китайский Новый Год

Нельзя в первые 3 дня года производить уборку, мыть полы или голову, чтобы не смыть всю удачу;

Нельзя давать плакать или сильно расстраиваться детям, чтобы не завлечь неудачу;

Нельзя просить деньги взаймы или брать кредиты.

Пропускать приход Нового года нельзя, поэтому в праздничную ночь в Китае никто спит. Считается, что нужно "оберегать год" и не упустить свое счастье.

Ранее мы уже писали о китайском Новом году 2023 и когда его празднуют.

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