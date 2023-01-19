Китайський Новий рік Чорного кролика: як правильно святкувати і що не можна робити

Цього року в Китаї зустрічатимуть не 2023, а 4721 рік, адже традиційно Східний Новий рік справляють за місячно-сонячним календарем. Дату Китайського Нового року визначає положення Місяця, тому щороку вона змінюється у період з 21 січня по 20 лютого.

У 2023 році за місячним календарем Китайський Новий рік випадає на 22 січня – цей день ще називають місячним Новим роком. Він настає в другий молодик після зимового сонцестояння, а святкування триватиме з 21 по 27 січня. В Китаї в ці дні запроваджуються офіційні вихідні.

Китайський Новий рік відзначають у багатьох країнах світу. Це одне з головних свят Китаю, Гонконгу, Індонезії, Макао, Малайзії, Філіппін, Сінгапуру, Тайваню, В'єтнаму.

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Крім того, спостерігається значний вплив фестивалю та його традицій на святкування подібних новорічних подій у суміжних із Китаєм культурах (японській, корейській, монгольській, тибетській та ін.). Крім того, Місячний Новий рік завдяки поширенню китайських емігрантів у всьому світі став святкуватись і грати свою культурну місію в інших далеких від Китаю країнах. Також китайський Новий рік зустрічається в Україні.

Коли зустрічати Китайський Новий рік в Україні

Відповідно до Східного гороскопу, 2023 рік буде роком Чорного Водяного Кролика, який прийшов на заміну Блакитному Водяному Тигру.

Для мешканців Китаю Новий рік настане 22 січня о 00:00. Святкуватимуть його майже тиждень – до 27 січня. Щороку китайці проводять масштабні та видовищні святкування, а магазини, банки та інші заклади в країні можуть не працювати – люди мають традиційну відпустку та насолоджуються приходом Нового року Кролика.

За київським часом Китайський Новий рік настає раніше – через часовий пояс свято можна відзначати вже 21 січня о 18:00.

Історія свята та традиції Східного Нового року

Китайський Новий рік вважають початком весни та відновлення життя у природі навколо.

Основним атрибутом цього свята є червоні прикраси та феєрверки. Китайці вірять, що саме червоний колір допоміг тисячі років тому врятувати місцевих мешканців від чудовиська Нянь, яке приходило в Китай двічі на рік, вбивало людей та худобу, а також грабувало будинки.

Легенда говорить, що Нянь боїться червоного кольору, тому на Новий рік китайці традиційно вбираються у червоне, запалюють червоні ліхтарі та роблять величезні червоні фігури драконів з пап'є-маше, аби відвернути потойбічне зло.

Китайці ретельно прибирають будинки перед Новим роком та збираються цілими родинами. Напередодні свята в будинки прикрашають спеціальними червоними "куплетами" – це парні побажання, які вішаються на дверях.

За традицією, кожен член сім'ї зобов'язаний приїхати на святкування, навіть якщо він переїхав. Увечері вся сім'я збирається за святковим столом, на якому стоять обов'язково пельмені цзяоцзи та риба. Дітям дарують червоні конверти Хунбао, всередині яких лежать листівки з побажаннями та гроші.

Після урочистого святкування вони запускають феєрверки та роблять підношення до померлих предків, або йдуть в гості до друзів зі своїми мандаринами та даруютьб їх господарям, а ті у відповідь дарують їм свої мандарини – це символ фінансового благополуччя.

Китайці роблять паперові ліхтарики власними руками, що висять сотнями у громадських місцях, приносячи успіх у новому році. Також у Китаї популярні танці драконів, вистави та фестивальні паради з музикою та акробатикою.

Свята, що тривають два тижні, закінчуються спеціальним фестивалем ліхтарів, що знаменує закінчення періоду святкування Нового року. Звичайно ж, у цей період готують та подають багато смачної їжі. На Китайський Новий рік заведено подавати довгу локшину, що символізує довге життя, і китайські пельмені, що символізують успіх і багатство.

Діти отримують спеціальні конверти, а ось у дорослих є свої традиції. У цей день заведено дарувати парні подарунки, які символізують єдність і сімейну гармонію. Але при цьому потрібно уникати цифри 4 – в Китаї вона символізується зі смертю.

Покровитель Китайського Нового року – Чорний Водяний Кролик

Кожен новий рік у місячному календарі представлений однією з 12 тварин китайського зодіаку: щуром, биком, тигром, кроликом, драконом, змією, конем, вівцею, мавпою, півнем, собакою чи свинею. Кожній тварині приписують риси та символи, які, за повір'ям, характеризують людей, народжених у цей період. 2023 - рік Кролика по китайському гороскопу. Це рік Водяного Кролика, що починається 22 січня 2023 року (Китайський Новий рік) і триває до 9 лютого 2024 року.

Цього року за Східним календарем покровителем людей буде Чорний Водяний Кролик. Рік Кролика починається 22 січня 2023 року і триває до 9 лютого 2024 року.

Ті, хто народилися під знаком Кролика, можуть розраховувати на удачу та відсутність проблем у Новому році – Чорний Кролик допоможе уникнути негараздів та покращити своє життя, у 2023 році на людей чекає процвітання, надія та спокій

Кролик посідає четверте місце у 12-річному циклі китайських знаків зодіаку. Рік Кролика символізує довголіття, позитивність, сприяння, дотепність, обережність, кмітливість, спритність та самовпевненість, захист. Люди, народжені в рік Кролика, ніжні та доступні. У них порядні, благородні та елегантні манери. Також такі люди пильні, дотепні та кмітливі.

Що не можна робити на Китайський Новий Рік

Не можна в перші 3 дні року робити прибирання, мити підлоги або голову, щоб не змити всю удачу;

Не можна давати плакати або сильно засмучуватися дітям, щоб не привабити невдачу;

Не можна просити гроші в борг або брати кредити.

Пропускати прихід Нового року не можна, тому у святкову ніч в Китаї ніхто не спить. Вважається що потрібно "оберігати рік" і не упустити своє щастя.

Раніше ми вже писали про китайський Новий рік 2023 та коли його святкують.

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