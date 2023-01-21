Китайский новый год: лучшие поздравления и картинки для друзей и знакомых

Весь мир встретил Новый год еще 1 января, однако в Китае и некоторых азиатских странах он формально еще не наступил. Новый год по восточному календарю, который будет годом Черного Водяного Кролика, начнется 22 января.

Празднование китайского Нового года длится более двух недель. "Праздники" в этом году закончатся только 9 февраля.

UAportal предлагает вам подборку текстовых поздравлений с Годом Кролика и картинки, которые вы можете отправлять своим друзьям и близким людям.

Поздравляем с "кроличьим" годом! Желаем, чтобы этот год принес исполнение заветных мечтаний. Пусть год будет хорошим, а счастье безграничным.

Пусть кролик своей пушистой лапкой сметет все невзгоды и принесет вам счастье, благополучие и достаток!

Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все ваши желания сбудутся, все мечты сбудутся, а новый год принесет благополучие, счастье и радость! Пусть все новогодние пожелания исполнятся! Теперь можно просить у кролика всего, что желаешь. Говорят, что он исполняет мечты. Искренне желаю, чтобы ваши мечты сбылись.

Пусть Новый год Кролика будет проходить на положительной ноте, пусть целый мешок счастья, изобилия нам принесет этот маленький пушистый озорник.

С новым годом поздравляю и от всего сердца желаю счастья, радости, добра и веселья, но больше всего – любви!

Пусть Новый год сверкает яркими и веселыми праздничными огнями и фейерверками, а кролик поделится с вами своей новогодней витаминной морковью, чтобы укрепить иммунитет. Держите ушки на макушке и не упустите удачный момент для прыжка на вершину успеха!

Я желаю с годом Кролика поймать успех, обнять радость и прижиться к нежности. Пусть год станет особенным. Поздравляю!

Пусть этот год принесет множество приятных, светлых, добрых и замечательных событий, таких как это милый зверек! Желаю так же быстро двигаться навстречу своим целям и мечтам, как неутомимый кролик! Пусть хитрость и изобретательность поможет Вам добиться желаемого!

Пусть год Кролика принесет в ваш дом нежность, понимание, ласку, счастье, теплоту отношений, любовь близких, хорошее настроение, домашний уют и душевные семейные вечера!

Пусть быстрый зверек стремительно принесет счастье. И так много, что не знали, что с ним делать и куда девать. Пусть большим снежным комом упадет на вас как белая теплая шубка – любовь, тепло и нежность.

Поздравляем с годом Кролика! Желаем терпения и выносливости, пусть ваш труд принесет богатые плоды, чтобы этот год принес в ваш дом богатство и достаток. Пусть друзья не дают себя забывать. Веселье вам на целый год. Мира и добра вам в этом году!

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