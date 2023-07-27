Киты собрались в форме сердца перед тем, как выброситься на берег в Австралии (видео)

Группа из почти 100 пилотных китов демонстрировала необычное поведение, прежде чем выброситься на берег в Австралии. В воде морские великаны образовали фигуру, похожую на сердце.

Издание The New York Times сообщает, что стая китов почти целый день толпилась вместе на мелководье у отдаленного пляжа в Западной Австралии. Иногда группа китов образовывала в воде форму круга или растягивалась в линию, затем киты вообще сгруппировались и образовали "сердце".

Исследователи, озадаченные таким поведением, опасались, что массовый выброс китов на берег неизбежен.

Поведение было "подлинно необычным", — сказала Кейт Спрогис, эколог из морских млекопитающих из Университета Западной Австралии. По ее словам, киты обычно так не ведут себя.

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Во вторник, 25 июля, опасения исследователей подтвердились. Группа из почти 100 китов устремилась к берегу, застряв на пляже Чейнс на юге Западной Австралии.

Спасатели бросились на спасение, однако 52 кита погибли, а остальные, которых смогли вернуть в воду, снова выбросились не берег.

Позже официальные лица сообщили, что выживших китов подвергли эвтаназии. Питер Хартли, представитель Службы парков и дикой природы Западной Австралии, сказал, что это было "одно из самых трудных решений" за его 34 года работы в управлении дикой природой.

Исследователи точно не знают, почему совершаются массовые самоубийства китов. Одна из теорий состоит в том, что они случаются, когда руководитель стаи заболевает и плывет на мелководье, а другие члены группы следуют за ним. Другой причиной могло быть то, что они были дезориентированы из-за громкого подводного шума в море.

Ранее эксперты по дикой природе в Ирландии решили прекратить вскрытие выброшенного на пляж кита. Они опасаются, что туша кита может взорваться.

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