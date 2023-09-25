Классика осени: рецепт сливочного тыквенного супа
Тыквенный суп по рецепту от Shuba – полезный, суперсливочный и очень сытный. Это классическое блюдо уютного осеннего вечера.
Ингредиенты:
Масло оливковое Extra Virgin – 1 ст. л.
Лук – 1 шт.
Чеснок, зубчики – 4 шт.
Тыква мускатная – 2 кг
Куриный бульон – 4 стакана
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Сливки 33% – 1/2 стакана
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Способ приготовления:
Разогрейте масло в кастрюле с толстым дном. Добавьте лук и чеснок и обжаривайте до золотистого цвета.
Тыкву разрежьте тыкву пополам, почистьте от кожуры и выскребите семена. Нарежьте кусочками.
Добавьте в кастрюлю тыкву и залейте бульоном. Приправьте солью и перцем. Доведите до кипения, не накрывая крышкой, после чего убавьте огонь. Тушите, до мягкости тыквы (30 мин).
Кастрюлю снимите с огня и взбейте все до однородности блендером. Добавьте сливки и приправы по вкусу.
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