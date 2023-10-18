Кличко назвал дату, когда все жилые дома Киева будут подключены к системе отопления

Кличко сказал, когда во всех жилых домах Киева включат отопление

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что процесс подключения жилых домов к системе теплоснабжения в городе будет завершен до начала следующей недели.

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По словам мэра, процедура подключения домов к отоплению обычно занимает около недели, поскольку системе нужно время, чтобы набрать рабочую мощность. Об этом мэр столицы сообщил в эфире телемарафона во вторник, 17 октября.

"До конца текущей недели или начала следующей недели все жилые дома будут получены доступ к системе отопления", – подчеркнул Виталий Кличко.

На сегодняшний день уже присоединено около 1500 жилых домов в Киеве, а также около 1700 социальных объектов, включая больницы, школы и детские сады.

Мэр также рассказал, что коммунальные службы будут регулировать мощность отопления в зависимости от температуры воздуха.

Начало процесса подключения жилых домов к теплу в Киеве было объявлено 16 октября. С 9 октября началась подача тепла в школы, больницы и детские сады по заявкам руководителей.

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