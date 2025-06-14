Клиентам 'Ощадбанка' грозит потеря доступа к собственным средствам: что надо сделать до 1 июля

Клиентам государственного банка "Ощадбанк" рекомендовано посетить отделение в связи с завершением срока действия отдельных банковских карт до 1 июля 2025 года. Существует риск, что часть устаревших карт будет аннулирована.

Так, "Ощадбанк" направил части своих клиентов сообщение с призывом посетить отделение, ведь с 1 июля этого года их обслуживание будет прекращено. Об этом пишет "Новости.LIVE" со ссылкой на сообщение "Сбербанка".

Чтобы сохранить доступ к своим средствам после указанной даты, клиентам необходимо обновить банковские карты. Поскольку такая процедура недоступна онлайн, получив соответствующее уведомление, следует лично обратиться в отделение банка.

В главном офисе "Ощадбанка" подтвердили, что карты, срок действия которых завершился до 2 февраля 2022 года, продлены не будут.

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Какие банковские карты могут быть заблокированы

По данным "Ощадбанку", начиная с 1 июля этого года, не будут подлежать продлению карты, срок действия которых завершился до 2 февраля 2022 года.

Кроме того, перевыпуск не предусмотрен в случаях, когда на карточном счете отсутствуют средства или в течение последних шести месяцев по нему не проводилось никаких финансовых операций.

Чтобы проверить информацию, клиентам советуют позвонить в контакт-центр, используя финансовый номер, привязанный к банковской карте.

Узнать, нужно ли лично обращаться в отделение для обновления карты, можно через следующие каналы связи:

через контакт-центр: 0-800-210-800;

через веб-звонок на официальном сайте госбанка;

через звонок в вайбер.

Ранее мы рассказывали, что один из украинских банков изменил срок действия карточек.

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