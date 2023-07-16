Клопотенко поделился рецептом варенья из помидоров

Варенье из помидоров – это отличный способ сохранить вкус лета на зиму. Это насыщенное, сладкое блюдо с легким кисловатым привкусом может быть использовано как самостоятельная закуска, распределено на хлеб или использовано в качестве соуса для различных блюд.

К тому же варенье из помидоров придаст вашему столу оригинальность и новые вкусовые оттенки, утверждает кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

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Чтобы приготовить вкусное варенье из помидоров, вам понадобятся всего два компонента:

3 кг помидоров сорта "сливка" или "бычье сердце"

1,5 кг сахара

Вот шаги, которые нужно выполнить для приготовления варенья из помидоров:

Помойте помидоры и удалите плодоножку. Сделайте надрезы крестообразно на каждом помидоре.

Залейте помидоры кипятком в минуту.

Переведите помидоры в миску с холодной водой, чтобы охладить их.

Снимайте шкурку с помидоров пальцами или с помощью ножа.

Разрежьте помидоры на половинки, затем каждую половинку на 3 части.

Переложите помидоры в кастрюлю и добавьте 1,5 кг сахара. Готовьте на маленьком огне в течение 30 минут после закипания, периодически помешивая и удаляя пену. Варенье готово, когда достигнет желаемой густоты.

Далее, стерилизуйте поллитровые банки и крышки. Разложите горячее варенье по банкам и закройте крышками. Оставьте банки остывать при комнатной температуре, а затем храните их в прохладном месте в течение года.

Теперь у вас есть вкусное варенье из помидоров, которое можно наслаждаться в любое время года. Используйте его как самостоятельную закуску или добавляйте в разные блюда, чтобы добавить вкусовые оттенки.

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